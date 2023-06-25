Министр иностранных дел Италии также считает, что попытка Евгения Пригожина устроить мятеж ослабила позиции России на войне против Украины.

Попытка Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнера" осуществить переворот в России разрушила миф о Путине, показала слабость РФ и российской власти, а также является шагом вперед к миру в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью Il Messaggero. Он убежден, что совершенная "вагнеровцами" попытка переворота в России завершила путинскую эпоху.

"С мифом о единстве путинской России покончено. Эта внутренняя эскалация разделяет российских военных. Это неизбежный результат, когда ты поддерживаешь и финансируешь легион наемников", - сказал Таяни.

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По его словам, попытка Пригожина устроить мятеж ослабила позиции России на войне против Украины. А само вторжение в Украину дало обратный эффект Кремлю.

"Одно можно сказать точно: сегодня российский фронт слабее, чем вчера. Я надеюсь, что теперь мир ближе. Мы ждем, чтобы понять следующие шаги России в Украине... Для Путина это (вторжение, - ред.) оказалось бумерангом. Россиянам не удалось выиграть, им не удался блицкриг. Теперь они расплачиваются за проблемы и противоречия военного аппарата", - считает Таяни.

Он выразил надежду, что после событий в России контрнаступление Украины "пойдет еще быстрее и украинцы восстановят независимость".

Министр также надеется на уменьшение влияния наемников "Вагнера" в странах Африки.

"Мы внимательно оцениваем то, что происходит с "Вагнером" в Африке. Наемники Пригожина в регионе осуществляют деятельность, противоречащую итальянским и европейским национальным интересам. Очевидно, мы надеемся, что ЧВК "Вагнер" станет как можно менее влиятельной в этих регионах", - отметил Таяни.

Что происходит в России - последние новости

Как сообщал УНИАН, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в приказе наносить удары по позициям самих "вагнеровцев", собрал группу из нескольких тысяч наемников и пошел с ними "за головами" Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в Москву. В ночь на 24 июня пригожинцы взяли под контроль город Ростов-на-Дону. В течение утра войны прошли Воронеж и уже под вечер оказались в Московской области, не встретив никакого серьезного сопротивления.

После захвата Пригожиным Ростова утром российский диктатор Владимир Путин выпустил обращение, в котором обвинил своего бывшего "повара" в измене и "ударе в спину" и пригрозил ему физическим уничтожением.

Вечером, когда "вагнеровцам" оставалось примерно час до того, чтобы зайти в Москву, Евгений Пригожин заявил, что после переговоров с беларуским диктатором Александром Лукашенко решил остановить продвижение колонн своей "частной армии" в сторону российской столицы. По некоторым данным, "Вагнер" остановил движение на Москву после того, как Кремль пошел на некоторые уступки.

В ходе этого, как оказалось, бессмысленного рейда "вагнеровцы" уничтожили несколько российских военных вертолетов и самолет, были ликвидированы с десяток российских военных. Также Пригожин, фактически, "кинул" всех, кто так или иначе поддержал его попытку мятежа - и "зэков", которые сейчас воюют против Украины, и неотокрых военных минобороны РФ, и обычных российских силовиков.

В то же время, эти события продемонстрировали слабость самого Путина и его вертикали власти, и неспособность РФ защитить себя и своих граждан.

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