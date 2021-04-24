В то же время она высказалась в поддержку того, чтобы немецкие власти прекратили одобрять газопровод "Северный поток-2".

Кандидатка на пост федерального канцлера Германии от партии "Зеленых" Анналена Бербок считает нецелесообразным говорить о членстве Украины в НАТО, потому что идет конфликт с Россией.

Об этом она рассказала в интервью изданию FAZ, пишет "Европейская правда".

"Самое главное сейчас - усилить давление на Россию, чтобы обеспечить соблюдение Минских соглашений. Стабилизация сейчас является приоритетом. Так или иначе, шаги к членству в НАТО заранее нереальны. И как бы трудно это не было в отношении российских действий, мы не должны прекращать все переговоры с Москвой", - сказала Бербок.

По ее словам, послание Москве должно быть таким: "суверенные государства сами решают вопрос о своих союзах".

Читайте такжеРоссия создала настоящую угрозу для Европы - министр обороны Германии"Сюда также входит перспектива Украины в ЕС и НАТО. Но вы не можете сделать третий шаг перед первым, и, конечно, не в ситуации, когда существует жесткий конфликт с Россией. Считаю, что имеет смысл поддержать Украину в разминировании", - добавила она.

На вопрос журналиста, поддержит ли она в случае назначения на пост канцлера предоставление летального оружия Украине, политик не ответила прямо, а лишь вспомнила о наблюдательной миссии.

"Угроза для Украины со стороны России остается большой. Самое главное - обеспечить реализацию Минских соглашений уже сейчас. Миссия наблюдателей от ОБСЕ требует доступа ко всем частям оккупированной Россией территории и больше не должна поддаваться на саботаж. Она также крайне нуждается в большем количестве средств для воздушной разведки", - сказала Бербок.

В то же время она высказалась в поддержку того, чтобы правительство Германии перестало одобрять построение газопровода "Северный поток-2".

"Санкции являются жесткими мерами, но им постоянно мешает то, что немецкое правительство поддерживает важнейший престижный проект Кремля - газопровод "Северный поток-2". Я бы давно отозвала политическую поддержку "Северного потока-2", - сказала кандидатка в канцлеры.

Выдвижение Бербок на выборах в Германии

Немецкие "Зеленые" впервые в истории партии выдвинули кандидата на пост федерального канцлера. Ею стала сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Анналена Бербок.

Выборы назначены на 26 сентября 2021 года.

Одна из центральных тем для Бербок была борьба с климатическими изменениями. Также она жестко критиковала действия России в Украине и выступала против завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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Автор: Катерина Комолова