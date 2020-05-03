После "возвращения" Ким Чен Ына Северная и Южная Кореи обменялись обстрелами на границе

Это первый за пять лет обстрел позиций Южной Кореи со стороны КНДР.

Подразделения Северной и Южной Кореи обменялись обстрелами на границе, в демилитаризованной зоне.

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Как сообщает BBC, ссылясь на информацию армии Южной Кореи, со стороны КНДР был обстрелян южнокорейский пограничный сторожевой пост. Обошлось без пострадавших.

В ответ южнокорейские военные согласно своим инструкциям осуществили два предупредительных выстрела.

Отмечается, что причина агрессии неизвестна. Сеул пытается выйти на контакт с Пхеньяном и выяснить причину инцидента. Это первый за пять лет обстрел позиций Южной Кореи со стороны КНДР.

В 2018 году президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Стороны договорились о снижении военной напряженности на границе.

Отмечается, что перестрелка произошла сразу после первого за почти три недели публичного появления Ким Чен Ына. Его длительное отсутствие ранее породило слухи о его смерти.

Напомним, 2 мая председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

До этого лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кимсусанскому дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсутствие Ким Чен Ына среди руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР.