"Рад видеть": Трамп прокомментировал появление лидера КНДР на публике после длительного отсутствия

2 мая председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад возвращению в публичное пространство лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом американский президента написал на своей странице в Twitter.

«Я, например, рад видеть, что он вернулся, и с ним все хорошо!», – написал Трамп, комментируя пост о появлении северокорейского лидера во время открытия завода.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

2 мая председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

До этого лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кимсусанскому дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсутствие Ким Чен Ына среди руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР.