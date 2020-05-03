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"Рад видеть": Трамп прокомментировал появление лидера КНДР на публике после длительного отсутствия

03:17, 03 мая 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом американский президента написал на своей странице в Twitter.

«Я, например, рад видеть, что он вернулся, и с ним все хорошо!», – написал Трамп, комментируя пост о появлении северокорейского лидера во время открытия завода.

2 мая председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений.

До этого лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания, а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кимсусанскому дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

Отсутствие Ким Чен Ына среди руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР.

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