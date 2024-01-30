Между Сенатом и Палатой представителей Республиканской партии приближается "пограничное" противостояние.

Сенат США готов к "пограничному" противостоянию с Палатой представителей, поскольку он готовится продвигаться вперед с законодательством, несмотря на предупреждение спикера Майка Джонсона о том, что документ, скорее всего, будет "мертв" по прибытии в нижнюю палату. Об этом в своей статье пишет журналист издания The Hill Александер Болтон.

Он отмечает, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл и его союзники не игнорируют Джонсона, но они делают ставку на то, что закон будет принят Сенатом при поддержке республиканцев в нижней палате парламента.

"Старшие помощники говорят, что ожидают, что закон будет передан Сенату к концу следующей недели, хотя лидеры еще официально не объявили решения по срокам. Если Джонсон не примет соответствующий законопроект, республиканцы Палаты представителей рискуют быть обвиненными в том, что они оставили Украину на поле боя и подорвали доверие к Америке со стороны ее союзников", - говорится в материале.

По словам аналитика, представителя Демократической партии Джонатана Котта, в Сенате достаточно республиканцев, которые работали над этим законопроектом четыре-пять месяцев.

"Было также много республиканцев в Сенате, которые были там в 2013 году, когда мы получили 68 голосов за двухпартийную иммиграционную реформу, но увидели, как она умерла в Палате представителей. Эти люди все еще знают, что нам нужно решить проблему, и они готовы работать над ней, несмотря на то, что пытается сделать Дональд Трамп", — сказал Котт.

В то же время его "коллега" из лагеря республиканцев Скотт Дженнингс считает, что трудно защищать соглашение о границе перед другими критиками, поскольку весь его текст еще не обнародован.

"Есть опасность. Если республиканцы говорят, что названная причина, по которой мы отказываемся от этой сделки, явно политическая, в этом есть очевидная политическая опасность", — говорит Дженнингс.

В свою очередь один из переговорщиков, сенатор Том Тиллис предупреждает, что "если мы этого не сделаем, это не будет сделано в администрации Трампа, потому что "у нас не будет голосов".

"Если мы выполним свою работу и получим поддержку ключевых организаций, таких как Совет пограничного патруля, выйдем в правоохранительные органы, поговорим с официальными лицами Техаса, сделаем работу, тогда я верю, что мы дадим спикеру Джонсону много вещей, которые следует рассмотреть, чтобы попытаться продвинуть это вперед", – сказал он.

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