Энтони Блинкен отметил, что сейчас изучаются правовые основания.

Украина может получить российские замороженные активы на сумму в 300 миллиардов долларов. В США и странах Европы изучают правовые основания для использования этих средств для восстановления Украины.

"Я считаю, если ты что-то сломал, то плати. И если россияне сломали, они должны за это заплатить. И один из способов это сделать - как раз через эти активы. Мы должны убедиться, что для этого есть юридическая база. Как я и отметил, поскольку большинство этих активов - в Европе, европейцы также должны быть убеждены, что для этого существует юридическая основа", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе дискуссии в университете Техаса.

При этом он указал, что речь идет о 300 миллиардах долларов. По словам чиновника, если позволить России делать то, что она делает с Украиной, то это пошлет сигнал странам-агрессорам, что им это сойдет с рук.

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"Это ящик Пандоры с конфликтами. Никому не будет хорошо в этом мире, в мире конфликта и агрессии", - указал госсекретарь.

Кроме того, он указал, что США постоянные конфликты обойдутся дороже, че поддержка Украины, к которой уже присоединились 50 стран.

Передача Украине замороженных активов РФ - последние новости

В сентябре в ЕС должны были состоятся переговоры об использовании доходов от более чем 200 миллиардов евро замороженных активов российского Центробанка для восстановления Украины. Ранее Европесйкий центральный банк предупредил, что действия против санкционных активов могут угрожать финансовой стабильности и ликвидности евро.

Позже СМИ сообщили, что Минюста США планирует передать Украине конфискованные активы РФ в сумме одного миллиарда долларов.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфискация и передача Киеву замороженных активов России снимет бремя как с Брюсселя, так и с Москвы.

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