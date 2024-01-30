По словам руководителя Офиса президента, большая поддержка Украины американцами сохраняется, и это главное.

Поддержка Украины народом США будет определяющей для формирования будущей политики, когда американский народ выберет нового президента в этой стране. Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на брифинге высказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В частности, он ответил на вопрос о том, продолжит ли вновь созданная международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции работу, если президентом США изберут Дональда Трампа.

"Вы сказали, что знаете, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов. Может, вы также знаете, кто будет новым президентом России? Но это шутка", - сказал Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что избрание президента Соединенных Штатов - это исключительно решение американского народа.

"Но мы точно знаем, что американский народ очень поддерживает Украину. И потому - это главное. Я думаю, что это будет влиять на политику Соединенных Штатов", - подчеркнул Ермак.

По его словам, он имел возможность убедиться в этом во время поездок в Вашингтон.

"Это главное. И такая поддержка сохраняется. Она есть у обеих партий в Конгрессе. И это очень важно", - подчеркнул Ермак.

Поддержка США Украины - последние новости

В Белом доме назвали сумму, которую Украина может получить от конфискации активов РФ. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Киев может рассчитывать на сумму в 300 миллиардов долларов. При этом он уточнил, что США и страны Европы изучают правовые основания для использования этих средств для восстановления Украины.

В ноябре этого года состоятся выборы президента США, переизбрание всего состава Палаты представителей и около трети состава Сената.

Ожидается, что скорее всего за кресло президента снова будут соревноваться Джо Байден и Дональд Трамп. Сейчас после первых праймериз в отдельных штатах в рядах Республиканской партии Дональд Трамп удерживает лидерство.

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