На кадрах также есть премьер-министр Израиля в плавках.

Президент США Дональд Трамп обнародовал видео с ИИ-изображением Газы, на котором он в виде "золотой" статуи, бородатые танцовщицы и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на отдыхе у бассейна. Таким американский лидер очевидно видит будущее сектора Газы, который он предлагает превратить в курорт. Как пишет Sky News, 78-летний политик обнародовал видео без комментариев.

"Дональд Трамп поделился странным видео, созданным с помощью искусственного интеллекта, на своей социальной платформе Truth Social, демонстрируя, по-видимому, его видение Газы в рамках предложенного плана", - пишет издание.

Видео начинается с изображения разрушенных зданий, с бедно одетых взрослых и детей. Появляется надпись: "Газа 2025... Что дальше?". Затем разруха превращается в ближневосточный курорт с экзотическими пляжами, небоскребами в стиле Дубая, роскошными яхтами и развлекательными мероприятиями. На кадрах, в частности - миллиардер Илон Маск. Глава X, Tesla и SpaceX, руководитель "Департамента правительственной эффективности США" широко улыбается на пляже и ест хумус с лепешками. В это время на песке танцуют одетые в восточные костюмы бородатые, то ли женщины, то ли мужчины.

Также Маск, который, как отмечает издание, отвечает в правительстве за сокращение госрасходов, изображен с долларовыми купюрами, которые разбрасываются вокруг.

На видео также можно увидеть башню "Trump Gaza" и гигантскую золотую статую президента США, миниатюрные версии которой продаются как сувениры. Также на кадрах - ребенок, который идет по улице с огромным золотым воздушным шаром в виде головы Трампа.

В ролике фигурирует и сам президент: он танцует с полуобнаженной исполнительницей танца живота, загорает и пьет коктейли у бассейна курортного отеля вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Оба политика - в плавках.

Видео озвучено песней:

"Дональд придет, чтобы всех освободить,

Принесет свет, который все смогут увидеть,

Больше никаких тоннелей, больше не будет страха:

Trump Gaza уже здесь.

Trump Gaza сияет ярко,

Золотое будущее, новая жизнь.

Празднуйте и танцуйте - сделка состоялась,

Trump Gaza - номер один".

Как отмечает Sky News, пользователи социальных сетей неоднозначно отозвались о видео.

Один из комментаторов написал: "Мне это не кажется ни смешным, ни крутым. Простите. Я что-то упустил??? Надеюсь, это шутка... плохая шутка".

Некоторые пишут, что видео "ужасное", что Трамп делает "отличную работу", но надо быть осторожным, чтобы это "не вскружило голову". Также американцы предлагают сначала благоустроить города в США, чтобы сделать их похожими на это "видение 2025 года".

"Наши города - это свалки с уродливыми зданиями и бездомными людьми", - отметил один из комментаторов.

Еще один пользователь Truth Social выразил обеспокоенность религиозного характера:

"Господин президент, я уважаю то, что вы делаете, но это не о вас. Вся слава и честь должны принадлежать Богу, ведь без Него вы не смогли бы ничего достичь. Статуя - символ антихриста, пожалуйста, смиритесь перед Господом. Иисус является царем, и только Он".

Также люди удивлены кадром с бородатыми танцовщиками (или танцовщицами).

Планы Трампа на Газу - что известно

Издание отмечает, что Трамп объявил о своем плане "преобразовать" Газу в начале 2025 года, уточнив, что проект вступит в силу после завершения войны между Израилем и ХАМАС.

Проект включает переселение двух миллионов жителей Газы в соседние арабские страны и превращение региона в "Ривьеру Ближнего Востока". Трамп заявил, что Газа разрушена, и США возьмут под контроль Сектор Газы, где проведут все "как следует".

По его словам, Америка "будет отвечать за разминирование опасных неразорвавшихся бомб и других вооружений на территории", затем "избавится от разрушенных зданий" и "разровняет территорию", а также создаст новые рабочие места.

Это предложение президента США получило осуждение как фактическое "этническое очищение" Газы от палестинцев. Представитель группировки ХАМАС назвал инициативу "смехотворной и абсурдной", также негативно отозвались о проекте Египет, Иордания и Саудовская Аравия.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее уже рассказывал о своих планах относительно Газы. По его словам, он привержен идее покупки и владения Газой, но может позволить другим государствам Ближнего Востока отстроить часть разрушенной войной земли.

Президент США сказал, что другие люди могут делать это "под нашим покровительством", но "мы намерены владеть ею". Трамп добавил, что нужно сделать так, чтобы ХАМАС не смог вернуться на эту территорию.

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