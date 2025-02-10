'Все будет снесено': Трамп рассказал о своих планах по сектору Газа

Член политбюро ХАМАС Эззат Эль-Рашк осудил последние высказывания Трампа о покупке и владении Газой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он привержен идее покупки и владения Газой, но может позволить другим государствам Ближнего Востока отстроить часть разрушенной войной земли.

"Я приверженец идеи покупки и владения Газой. Что касается восстановления, мы можем передать ее другим государствам Ближнего Востока, чтобы они построили ее участки. Другие люди могут делать это под нашим покровительством. Но мы намерены владеть ею, взять ее и сделать так, чтобы ХАМАС не смог вернуться", - сказал он, сообщает Reuters.

Трамп выступил перед журналистами на борту самолета Air Force One по пути в Новый Орлеан на чемпионат Суперкубка Национальной футбольной лиги.

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"Там нет ничего, куда можно было бы вернуться. Это место под снос. Оставшаяся часть будет снесена. Все будет снесено", - отметил президент.

Трамп также заявил, что не против разрешить некоторым палестинским беженцам въезд в США, но такие просьбы будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Член политбюро ХАМАС Эззат Эль-Рашк осудил последние высказывания Трампа о покупке и владении Газой:

"Газа - это не собственность, которую можно продавать и покупать. Это неотъемлемая часть нашей оккупированной палестинской земли. Палестинцы будут противостоять планам по перемещению".

Заявления Трампа о секторе Газа

Недавно американский лидер призвал "очистить" эту территорию, переселив жителей Газы в другие страны. Он предлодил построить им жилье "в другом месте".

Позже он заявил, что Израиль после завершения боевых действий передаст сектор Газа американцам. По его словам, для этого не понадобится привлекать американских военнослужащих. Трамп также пообещал обеспечить стабильность в регионе.

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