Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп использует свое влияние "поставщика безопасности" для вымогательства. Чтобы выжить, Европе придется "показать зубы".

Как пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион, в 1990-х он жил в Москве и узнал, что в России ни один бизнес не может долго проработать без "крыши". По его мнению, из-за политических изменений в Соединенных Штатах Америки сейчас с такой реальностью сталкиваются Украина и Европа:

"Вторая уверенность той эпохи заключалась в том, что ваша "крыша" - это единственный человек, с которым вы не хотите поссориться, иначе она быстро станет вашим самым опасным врагом. Это риск, с которым сейчас сталкиваются европейские правительства от Лондона до Берлина, и прежде всего Киев, поскольку США отказываются от своей почти столетней роли доброкачественной "крыши" для старого континента".

Чемпион напоминает о предложении Трампа взять половину ресурсов Украины по контракту, который не предлагал ничего конкретного взамен. Хотя соглашение о ресурсах претерпело изменения, его все равно подпишут только потому, что выживание Украины слишком зависит от американской военной помощи.

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По его мнению, в этой ситуации европейские лидеры будут пытаться льстить президенту США и убеждать его в том, что альянсы выгодны, а торговые войны редко кому-то приносят пользу. Однако также они должны продемонстрировать силу, поскольку Трамп уважает только ее.

"В его мире только с другими могущественными "крышами", такими как президент России Владимир Путин, можно вести настоящие переговоры. Европа достаточно богата, чтобы это сделать, но пока она слишком раздроблена и неподготовлена", - написал Чемпион.

Колумнист считает, что Европа имеет потенциал действовать как собственная "крыша", если будет объединенной. А для того, чтобы заставлять Москву соблюдать условия любого прекращения огня, ей придется пересмотреть политику санкций без Министерства финансов США:

"Наконец, европейские лидеры должны четко дать понять, что производители вооружений получат большие прибыли, поскольку континент наращивает свои оборонные мощности. Американские производители вооружений могут принять в этом участие или увидеть, как прибыльные рынки ускользают, поскольку бывшие союзники избегают американской продукции, опасаясь, что Трамп будет использовать ее как рычаг влияния".

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