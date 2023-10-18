Ситуация в секторе Газа ужасная, отметил посол Украины в Израиле.

Война в Израиле 2023 продолжается. Утром была информация о желании 298 граждан Украины эвакуироваться из сектора Газа, но сейчас это не возможно.

Об этом в среду, 18 октября, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. "Что касается Газы, то там, к сожалению, беда", - отметил он. При этом добавил, что, по оценкам украинского представительства в Палестинской автономии, там проживает около 500 человек, состоящих на учете. "Утром было 298 человек, желающих эвакуироваться, потому что там ужас, что происходит. Среди них двое раненых - один тяжелый", - рассказал Корнийчук.

По его словам, много людей находятся в школе неподалеку от пункта пропуска возле Египта.

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"Он не открыт. Мы принимаем все возможные меры вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы его открыть как можно скорее. Но здесь нашего желания мало, здесь нужно и содействие египетской стороны и согласие ХАМАСа - и это самое трудное, потому что с ХАМАСом мы переговоры ввести не собираемся", - сообщил посол.

При этом добавил, что египетская сторона проводит такие переговоры. Корнийчук отмечает, что Израиль пошел на определенные уступки уже по отношению к Газе - восстановлено водоснабжение, вероятно, электроэнергию, которую Израиль отключил сразу после начала агрессии, а также есть определенное согласие на доставку гуманитарных грузов из Египта.

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Как известно, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли более 1 000 человек, среди которых было 11 граждан Украины.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что почти 260 украинцев нуждаются в эвакуации из сектора Газа. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что даже США не могли эвакуировать своих граждан из сектора Газа.

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