Пострадавших людей размещают в коридорах больниц.

В секторе Газа заявили, что в результате израильских ударов погибло уже 1417 человек. Данные по состоянию на 14:00 опубликованы на странице Министерства здравоохранения Газы в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, среди погибших 722 мужчины, 248 женщин и 447 детей. Ранения получили 6268 человек, из которых: 3805 - мужчины, 932 - женщины и 1531 ребенок. В Минздраве также заявляют о 14 атаках на медицинские учреждения.

Профессор Гассан Абу-Ситта, хирург главного травматологического центра в секторе Газа, в эфире Sky News сказал, что из-за наплыва раненных людей начали размещать в коридорах. По его словам, аналогичная ситуация и в других больницах. "Сейчас в системе больниц, рассчитанной на 2500 коек, более 5000 раненых. Система начинает разваливаться", - сказал он журналистам.

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По его словам, врачам не удалось спасти сегодня утром четырехлетнего ребенка, другой новорожденный ребенок попал к ним с травмой головы и нуждался в интубации. Также врачи приняли 11-летнего ребенка с ожогами 30% тела, в том числе лица.

"На всю жизнь останется в памяти то, что говорил дедушка, пока мы пытались лечить этих детей. Он повторял: "Это не война, это казнь". И это похоже на казнь", - вспоминает Абу-Ситта.

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что Израиль не будет бомбить больницу "Аш-Шифа", профессор сказал: "Вовсе нет. Сегодня я впервые вышел за пределы больницы. Вы могли видеть, что здания прямо через дорогу подверглись нападению ночью. Я думаю, что израильтяне хотят подчеркнуть именно это: красных линий не существует. К взрывам нельзя привыкнуть, но вы делаете это, потому что перед вами пациент, которого нужно лечить очень быстро".

Гуманитарная ситуация в секторе Газа тяжелая, запасы продовольствия и воды ограничены и быстро заканчиваются, заявил заместитель главы Всемирной продовольственной программы ООН по чрезвычайным ситуациям Брайан Ландер.

"Агентство ООН находится на месте событий и принимает ответные меры, мы обеспечиваем продовольствием тысячи людей, которые нашли убежище в школах и других местах по всей территории. Но очень скоро они закончатся", - цитирует его CNN.

"Люди, которые ищут убежища и пытаются выжить в этих условиях, со временем будут оказываться в все более худшем положении. И я думаю, что наша озабоченность заключается в том, что если мы не сможем получить доступ к этим общинам, к нуждающимся людям, к гражданскому населению, то они окажутся в экстремальной ситуации, как с точки зрения наличия пищи для выживания, воды для выживания, так и с точки зрения других услуг, даже крыши над головой", - добавил он.

Он призвал стороны "соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить доставку этих грузов в нуждающиеся общины".

Война на Ближнем Востоке: жертвы в Израиле

Сегодня израильские СМИ сообщили, что с начала нападения ХАМАС количество погибших в стране превысило 1 300 человек. Еще более 3 200 человек получили ранения.

Известно, что среди погибших было семь граждан Украины и не менее 25 американцев, а также другие иностранцы.

9 октября в ХАМАС заявили, что удерживают в заложниках около 130 израильтян, включая высокопоставленных военных чиновников. Израиль ввел полную блокаду Газы, ее обещают не снимать пока боевики не отпустят всех заложников.

Власти Израиля заявляют о жестокости, с которой боевики убивали израильтян, а в сети публикуют фото и видео расстрелянных людей. СМИ сообщали, что в кибуце Кфар-Аза, в который вошел ХАМАС, обнаружили тела около 40 детей.

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