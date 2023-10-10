Также в министерстве рассказали о возможных путях эвакуации украинцев.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали количество украинских граждан, желающих выехать из Израиля и сектора Газа. Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил в эфире информационного марафона "Единственные новости".

"В целом, за трое суток, оперативный штаб МИД, который был создан для помощи украинцам в Израиле, обработал более 700 обращений наших граждан", - сообщил спикер.

По его словам, за минувшие сутки украинские дипломаты разыскали семерых украинцев на юге Израиля, которые ранее считались пропавшими. Сейчас эти граждане находятся в безопасности.

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Также посольство Украины помогло шестерым семьям найти временное жилье в Израиле.

"Дипломаты сейчас занимаются украинским мальчиком, который также вчера был спасен в зоне боевых действий. Ему предоставляется медицинское лечение и психологическая поддержка, и готовится его возвращение в Украину к родственникам", - добавил Николенко.

В то же время, сейчас информация о погибших или пострадавших украинцах в Израиле не изменилась.

"Мы имеем подтвержденную информацию о двух украинках. Мы сообщали об этом ранее. Ситуация больше не изменилась. Мы располагаем информацией о возможной гибели еще трех украинцев. Двое на территории Израиля. Один на территории Сектора Газа. Но эта информация пока не подтверждена. О других случаях пострадавших украинцев информация пока не поступала", - сказал Николенко.

Также дипломат сообщил об украинцах, которые обратились в оперативный штаб МИД в связи с невозможностью покинуть Израиль из-за отмены авиарейсов.

"Мы имеем цифру около 300 граждан. Это на территории Израиля. А также 150 украинцев в секторе Газа, которые заявили о своем желании уехать из анклава", - сказал Николенко.

Также спикер МИД Украины рассказал о возможных путях эвакуации украинцев из этого региона.

"Первый путь - это аэропорт Бен-Гуриона. Несмотря на отмену авиарейсов, некоторые компании продолжают летать из Израиля. Поэтому мы советуем гражданам возможности покинуть страну коммерческими авиалиниями. Такая возможность сохраняется. Параллельно оперативный штаб и другие причастные ведомства Украины прорабатывают другие альтернативные пути помощи нашим гражданам покинуть страну. Все опции прорабатываются", - добавил Николенко.

Он уточнил, что в секторе Газа ситуация сложнее, потому что там продолжаются активные боевые действия. Эвакуация граждан может происходить при условии соответствующей безопасности, которой сейчас там нет.

Ситуация в Израиле - новости

Как сообщал УНИАН, рано утром в субботу, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС напала на Израиль. Со стороны сектора Газа в направлении израильских городов выпустили тысячи ракет. Боевики прорвались на территорию страны как по земле, так и с воздуха, начав убивать мирное население и солдат в приграничных с Газой населенных пунктах.

Ранее в МИД подтвердили информацию о гибель двух украинок в Израиле. Они долгое время проживали в Израиле. Позже стало известно о возможной гибели еще нескольких украинцев в Израиле.

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