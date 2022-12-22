Очеретная - "реально дура", утверждает российский политтехнолог.

Это президент РФ Владимир Путин хотел развестись с Людмилой Очеретной, которая была его женой, а не сама экс-первая леди.

Очеретная - "глупая женщина", а чтобы хотеть развода с российским президентом, нужно быть очень умным человеком, рассказал бывший спичрайтер главы России, политтехнолог Аббас Галлямов в интервью главреду "Гордона" Олесе Бацман.

"Это он хотел с ней расставаться. Не она с ним. Ну, потому что она, извиняюсь за выражение, реально дура. То есть она реально глупая женщина. И это я немного знаю", - сказал эксперт.

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Галлямов добавил, что никогда лично не говорил с экс-женой Путина, но "немного ею занимался" как спичрайтер и смотрел ее публичные выступления.

Политтехнолог считает, что она "не понимает значения слов", но выступала и общалась с людьми с таким апломбом типа: "Идите к черту, я сама все знаю".

Напомним, в октябре социолог и журналист Игорь Яковенко говорил, что Владимир Путин должен откупаться от Людмилы Очеретной, поскольку владеет о нем информацией психологического характера. По его словам, Очеретная знает, что президент России садист.

Что надо знать о разводе Путина - самая важная информация

Бывшая жена Владимира Путина - Людмила Шкребнева, она работала стюардессой. Путин и Шкребнева поженились 28 июля 1983 года. Известно, что у пары в браке родились две дочери - Екатерина (1986 года рождения) и Мария (1985 г. р.).

Пара объявила о разводе в 2013 году. Путина утверждала, что брак сошел на нет, поскольку они с мужем очень редко виделись. Президент России говорил, что решение о разводе было общим.

СМИ в конце января 2016 года писали, что экс-супруга главы РФ стала женой бизнесмена Артура Очеретного.

Справка УНИАН. Аббас Галлямов был одним из спичрайтеров Владимира Путина с 2008 по 2010 год, когда нынешний глава РФ занимал пост премьера. Галлямов - кандидат политических наук.

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