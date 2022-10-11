Мать Путина родила его от женатого мужчины, рассказала писательница.

Президент РФ Владимир Путин родился не в 1952 году, а на два года раньше, и его родителями на самом деле являются не те люди, имена которых указаны в официальной биографии российского лидера.

Настоящий отец Путина - Патон Привалов, а мать - Вера, рассказала польская писательница и журналистка Кристина Курчаб-Редлих проекту "Гроші".

По ее словам, мать Путина достаточно долго жила с Приваловым, а потом ушла от него, поскольку узнала, что он женат.

"Его настоящая мать… родилась под Уралом в маленьком поселке Терехино… очень недалеко от городка Очер… и в этом же городке она начала учиться в техникуме, и она там познакомилась с человеком, с которым она жила… достаточно долго, чтобы оказалось, во-первых, что она беременная от него", - рассказала писательница.

Курчаб-Редлих добавила, что мать Путина узнала о том, что Привалов женат после того, как ему пришла посылка от супруги.

"Пришло... на этого человека, и оказалось, что он женат, …потому что посылка была от его жены. И когда Вера Николаевна это поняла, она сразу собрала вещи и убежала… к своим родителям… маленький Володя родился в городке Очер… Патон Привалов куда-то провалился… Никто о нем не слышал", - сказала журналистка.

Позже она поехала на практику в Узбекистан и там познакомилась с грузином Георгием Осепашвили. Писательница отметила, что они поженились спустя три месяца после знакомства, и уехали в Грузию.

"…она поехала с ним в грузинский поселок Метехии и спустя год, когда Вовке было 3 годика, она попросила мать, чтобы она привезла ей сына… есть доказательства, такие, как разговоры с жителями маленького поселка Метехи, которые подтверждают, что жил у нас такой маленький Вова Веры Николаевны, которая является женой грузина… он жил, но… этот грузин, очень его недолюбливал, и ему там очень плохо было, и мать… его увезла…", - поделилась Курчаб-Редлих.

Биография Путина - интересные новости

По официальным данным, Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в семье бедных крестьян Марии Шеломовой и Владимира Путина. Владимир якобы был третьим и самым младшим сыном, а двое старших его братьев умерли в детстве.

Эксперты не раз утверждали, что факты, указанные в официальной биографии Путина, не соответствуют действительности.

В 2019 году редактор сайта "Путинизм" Артем Круглов говорил, что семья Путина образовалась после того, как его будущий отец выколол девушке глаз вилами и вынужден был на ней жениться. По его словам, именно девушка без глаза родила Путина.

В сентябре 2022 года бывший российский банкир и экс-друг Путина Сергей Пугачев утверждал, что у российского лидера были интимные проблемы до того, как он стал президентом РФ, - ему бесплатно "не давали".

Стоит отметить, что Путин начал руководить Россией с 31 декабря 1999 года - тогда он был назначен исполняющим обязанности президента, а позже его не раз избирали на этот пост.

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