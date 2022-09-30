Тема обращения не называется.

Организация Североатлантического договора анонсировала на сегодняшний вечер брифинг генсека Йенса Столтенберга.

Об этом соообщается на официальном сайте НАТО.

"В пятницу, 30 сентября 2022 года, Генеральный секретарь НАТО господин Йенс Столтенберг проведет брифинг для СМИ в штаб-квартире НАТО", - говорится в сообщении.

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Брифинг должен начаться в 19:00 по киевскому времени. Его тема не называется.

Что еще ожидается 30 сентября

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Украины Владимир Зеленский проведет срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, на этом заседании будут приняты фундаментальные решения для Украины.

В американском Институте изучения войны считают, что сегодня российский президент Владимир Путин объявит об аннексии оккупированных территорий Украины.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле подпишут договоры о "вступлении в состав России новых территорий".

Как известно, 23-27 сентября оккупационные власти проводили псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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