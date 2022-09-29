Повестка дня и другие подробности пока не обнародованы.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает на завтра заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Об этом на странице в Facebook сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

"Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим позже", - написал Никифоров.

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Напомним, Кремль намерен присвоить временно оккупированные территории Украины именно завтра 30 сентября. А сегодня, 29 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин проведет оперативное совещание с Советом Безопасности РФ.

Российские "референдумы" в Украине

Россия провела фейковые референдумы на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Людей заставляли "голосовать" под дулами автоматов, однако явка все равно была минимальной. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, в Запорожской области в "референдумах" приняли участие 0,5% жителей.

В США "голосование" назвали фикцией и заявили, что Украина имеет полное право вернуть свои территории. Для этого наша страна может использовать западное вооружение.

Страны Европы тоже отказались признавать результаты "референдумов". Среди них оказалась и Сербия, идеологический союзник России.

В ВСУ заявили, что никакие референдумы не помешают вернуть временно оккупированные земли Украины. С аналогичным заявлением выступил и президент Владимир Зеленский.

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