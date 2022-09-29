Заседание запланировано в том числе из-за намерения России объявить об аннексии оккупированных украинских территорий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что завтра, 30 сентября, СНБО примет фундаментальные решения для Украины.

Об этом он сказал в эфире программы "Говорит Большой Львов" на телеканале NTA.

"Завтра, я хотел бы заметить, что кроме заседания СНБО президент созывает Ставку верховного главнокомандующего. После этого состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будут приняты важные, фундаментальные, я считаю, решения для нашей страны. Надо просто дождаться до завтра, и вы все будет проинформированы о том, о чем будут говорить члены СНБО на своем заседании", - сказал Данилов.

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Также у секретаря СНБО спросили, какой будет реакция Украины, если будет официальное объявление от РФ об аннексии украинских территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

"По этому поводу президент собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны. Если там (в Кремле - УНИАН) будут, не дай Бог, приняты те или иные решения, ответ нашей страны будет мгновенным", - подчеркнул Данилов.

Заседание СНБО 30 сентября и псевдореферендумы РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский созывает на 30 сентября заседание СНБО. Повестка дня и другие подробности не обнародованы.

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Страны "Большой семерки" и Европейского союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию этих псевдореферендумов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет мириться с любыми попытками России захватить наши земли. Он отмечал, что проводимые Россией псевдореферендумы являются ничтожными и не меняют реальности того, что территориальная целостность Украины будет восстановлена. По словам президента, реакция Украины на признание Россией результатов этих "референдумов" будет очень жесткой.

Стало известно, что Кремль намерен присвоить временно оккупированные территории Украины уже 30 сентября.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях еще 16 организаторам российского псевдореферендума на временно оккупированных территориях Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.