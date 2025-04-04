Бессант заявил, что сделка по недрам уже готова с американской стороны.

Команда из Украины может прибыть в США уже в конце этой недели, чтобы обсудить соглашение об экономическом сотрудничестве между двумя странами, включая сделку по добыче полезных ископаемых. Об этом рассказал министр финансов США Скотт Бессант, сообщает Bloomberg.

"Мы считаем, что эта сделка важна для американского народа, для украинского народа и для мирного процесса", - сказал он.

Говоря о сроках прибытия украинской команды в США, Бессант поделился, что это произойдет либо в конце этой, либо в начале следующей недели. По его словам, украинцы наняли адвоката, а сделка по недрам уже готова с американской стороны.

Видео дня

Сделка о полезных ископаемых - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о недрах не должно противоречить будущему вступлению нашей страны в Евросоюз. Сейчас над новым проектом соглашения о недрах работают юристы, рассказал он.

Кроме того, министр иностранных дел Андрей Сибига раскрыл подробности подготовки и согласования к подписанию нового соглашения о полезных ископаемых с США. По его словам, украинская сторона работает с американскими коллегами с целью согласования взаимовыгодного текста для подписания.

Вас также могут заинтересовать новости: