Reuters: Во Франции начали сбор данных из "черных ящиков" сбитого самолета МАУ

Бортовой самописец, который фиксировал переговоры экипажа украинского самолета, проверят первым.

Следователи начали работу с бортовыми самописцами сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины". Об этом сообщили в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) во Франции.

Как напоминает Reuters, 8 января иранские военные сбили украинский самолет "Боинг 737" , когда спутали его с ракетой во времена высокого напряжения в отношениях с США. Все 176 человек на борту рейса PS752 погибли. Лабораторная работа по извлечению данных из "черных ящиков" самолета началась после предыдущих встреч с чиновниками Ирана и других стран, которые прибыли в штаб-квартиру BEA в Париже.

По словам пресс-секретаря организации, бортовой самописец, который фиксировал разговоры экипажа, будет проанализирован первым. После этого начнется работа над другим устройством, который записывал данные о полете. В BEA ожидают, что работа будет продолжаться по меньшей мере до четверга.

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За процессом извлечения данных будут наблюдать следователи Канады, США, Швеции и Великобритании, а также представители авиакомпании МАУ, компании Boeing и производителя двигателей Safran. Иран в июне согласился передать "черные ящики" BEA для проведения анализа. Перед тем между страной и Канадой, Украиной и Францией продолжался тяжелый спор за доступ к данным. Много жертв катастрофы были гражданами Канады или людьми с разрешениями на проживание в стране.

В промежуточном отчете Организация гражданской авиации Ирана на прошлой неделе указала, что самолет МАУ сбили из-за неправильной настройки радара системы ПВО. Кроме того, катастрофа произошла из-за отсутствия коммуникации между оператором системы ПВО и его командирами.

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