В Совете национальной безопасности Белого дома подтвердили, что обеспокоены информацией и готовы ответить на нападение со стороны Ирана.

Власти Саудовской Аравии предупредили США, что Иран готовится "в ближайшее время" совершить нападение на нее и Ирак, чтобы отвлечь внимание своего населения от антиправительственных протестов, которые продолжаются уже более месяца.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц Саудовской Аравии и США.

Саудовская сторона отправила американцам собственные разведданные с подтверждениями планов Ирана. Страна готовит нападение как на королевство, так и на иракский город Эрбиль. Саудовская Аравия, США и несколько других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил. В Совете нацбезопасности Белого дома подтвердили, что обеспокоены информацией и готовы ответить на нападение со стороны Ирана.

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"Мы обеспокоены картиной угрозы и находимся в постоянном контакте из-за военных и разведывательных каналов с саудитами. Мы без всяких сомнений будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе", – заявил один из собеседников издания.

Иран начал атаковать северный Ирак с конца сентября. Страна выпустила десятки баллистических ракет и беспилотников. Кстати, один с ним сбили американские войска, ведь тот летел в Эрбилю, где базируются войска США.

Тегеран оправдал атаки разжигания беспорядков внутри Ирана курдскими сепаратистскими группировками, которые якобы базируются в Эрбиле.

В то же время иранские власти обостряла конфликт с Саудовской Аравией, обвиняя королевство, США и Израиль в подстрекательстве к антиправительственным протестам в стране.

Как Иран помогает РФ в войне против Украины

В июле этого года Россия закупила у Ирана большую партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. По разным оценкам, их количество может достигать до нескольких тысяч единиц.

29 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ему звонил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, во время звонка Кулеба требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которая используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине.

Ранее была информация, что Иран предоставит для РФ высокоточные ракеты, а также бронежилеты.

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