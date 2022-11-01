Россия может получить от Ирана баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля", выяснили журналисты.

Иранские власти готовятся отправить России для использования в войне против Украины около тысячи дополнительных единиц оружия, в частности, ударные дроны и баллистические ракеты.

За будущей поставкой из Ирана внимательно следят, поскольку это будет первый случай отправки в РФ усовершенствованных высокоточных управляемых ракет, пишет CNN, ссылаясь на слова чиновников из западного государства, которое наблюдает за иранской оружейной программой.

Собеседники полагают, что Россия получит груз к концу года.

Видео дня

"…Иран готовится отправить около 1 000 дополнительных единиц оружия, в том числе баллистические ракеты малой дальности класса "земля-земля" и больше ударных беспилотников, в Россию для использования в войне против Украины", – отмечается в материале.

Сотрудничество Ирана с Россией во время войны РФ против Украины – важнейшие новости

В августе стало известно, что Иран продал РФ тысячу своих дронов. Примечательно, что иранская сторона отрицает продажу беспилотников российской.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия заказала у Ирана 2 тысячи 400 дронов-камикадзе.

Позже агентство Reuters писало, что иранские власти согласились передать РФ баллистические ракеты и больше беспилотников.

20 октября Генштаб Вооруженных сил Украины поделился, что к захватчикам прибыли иранские советники и инструкторы по использованию дронов.

28 числа в командовании Воздушных сил нашей армии поделились, что уже уничтожены свыше 300 беспилотников-камикадзе иранского происхождения.

Вас также могут заинтересовать новости: