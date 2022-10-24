В ближайшее время запланировано передачу 1 тыс. 500 бронежилетов и 1 тыс. 500 шлемов производства Milad (Иран).

Иран передаст армии Российской Федерации бронежилеты и шлемы для мобилизованных и отправит советников для применения беспилотников "Arash-2" и баллистических ракет в войне против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Мобилизованных вооруженных сил РФ начали обеспечивать бронежилетами и шлемами иранского производства, также из Ирана в РФ прибывают новые группы "советников" по применению беспилотников", - заявляют в разведке.

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В частности, из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, вооруженные силы РФ начинают использовать снаряжение иранского производства.

"В ближайшее время запланировано передачу 3 тыс. единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов, 1500 шлемов производства Milad (Иран). Сейчас иранская амуниция находится на складе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии (Белгородская область)", - говорится в сообщении.

Также власти Ирана планирует отправить новую группу советников для оказания помощи вооруженным силам РФ в боевом применении нового типа БпЛА – "Arash-2" и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать уже в ближайшее время.

Также из Ирана в оккупированный Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и совершенствовании БпЛА типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".

Роль Ирана в войне в Украине

Как сообщал УНИАН, 20 октября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявили, что на территорию Российской Федерации прибыли иранские советники и инструкторы по использованию беспилотных летательных аппаратов. В частности, известно о подготовке операторов уже имеющихся БпЛА "Shahed-136" и перспективных БпЛА "Arash-2".

В августе стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. При этом иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждает, что оружие попало в РФ через третьи страны.

В середине октября появились сообщения, что РФ заказала у Ирана еще более 2 тыс. дронов.

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