Возможность более глубокого взаимодействия появилась во время встречи между президентом Ирана Эбрагимом Раиси и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом во время саммита в Эр-Рияде в ноябре.

Саудовская Аравия предложила Ирану усилить сотрудничество между странами и инвестировать в его экономику, если Исламская республика не позволит "превратить войну между Израилем и ХАМАС в более масштабный конфликт".

По словам собеседников издания Bloomberg, предложение было сделано непосредственно и разными способами после нападения ХАМАС на Израиль.

Возможность более глубокого взаимодействия также появилась во время встречи между президентом Ирана Эбрагимом Раиси и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом во время саммита в Эр-Рияде в ноябре.

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По данным издания, помощник госсекретаря США Барбара Лиф заявила, что Вашингтон работает с Саудовской Аравией и другими арабскими союзниками, чтобы остановить Тегеран от "вооружения" конфликта с целью укрепления так называемой оси сопротивления, охватывающей вооруженные группировки от Ливана и палестинских территорий до Ирака, Сирии и Йемена.

Журналисты отмечают, что пока неясно, насколько серьезно Тегеран воспринял предложения Эр-Рияда.

Иран и война Израиля против ХАМАС

Иран не планирует напрямую вмешиваться в войну между Израилем и ХАМАС, хотя и будет продолжать поддержку группировки "политически и морально". Об этом рассказали "три высокопоставленных чиновника", представляющие обе стороны.

Ранее сообщалось, что Иран и его союзники выверяли свой ответ на военное вмешательство Израиля в сектор Газа, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США, в то же время требуя затрат от своих противников.

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