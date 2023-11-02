Если "Хезболла" эскалирует конфликт с Израилем, то это спровоцирует прямые контратаки против Ирана, которые могут иметь для него разрушительные последствия.

На данный момент Иран и его союзники выверяют свой ответ на военное вмешательство Израиля в сектор Газа, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США, в то же время требуя затрат от своих противников. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные американской разведки.

В то же время США также прекрасно осознают, что Иран не поддерживает полный контроль над своими марионетками – в частности, над самой крупной и наиболее боеспособной из различных группировок - ливанской "Хезболлой", которая является союзником ХАМАС и уже давно позиционирует себя как воюющую против Израиля.

Официальные лица США глубоко обеспокоены тем, что внутренняя политика группировки может привести к эскалации нарастающей напряженности в "Хезболле".

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"Вопрос в том, если ХАМАС действительно окажется в беде, согласятся ли Хезболла и Иран на то, чтобы Хезболла начала полномасштабную атаку, чтобы спасти ХАМАС, или не согласятся – и я не думаю, что мы сейчас это знаем", - отмечает один из источников, близкий к американской разведке.

В то же время по мнению одного из чиновников США, Тегеран знает, что если "Хезболла" эскалирует конфликт с Израилем или Соединенными Штатами, это, скорее всего, спровоцирует прямые контратаки против Ирана, которые могут иметь для него разрушительные последствия.

Атаки более низкого уровня, которые различные группы предприняли против Израиля и США с 7 октября, заставили США развернуть значительные военные средства, вынудили Израиль рассредоточить свои силы и боеприпасы и позволили Ирану выглядеть как "предпринимающим что-то" относительно убийствах палестинцев в секторе Газа, избегая при этом прямого конфликта.

Иран и Израиль

После нападения ХАМАС на Израиль "Хезболла" активизировала свои нападения на северное пограничье Израиля и предупредила, что начнет значительно более масштабное нападение, если ЦАХАЛ войдет в Газу.

В то же время Израиль пригрозил масштабным ударом по Ирану, если Хезболла откроет северный фронт.

В разведке США также выражали опасения, что российская ЧВК "Вагнер" может предоставить "Хезболле" систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1".

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