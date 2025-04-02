Президенту США таки придется применить очень серьезные санкции против РФ, считает экс-министр.

Президенту США Дональду Трампу в дальнейшем будет все труднее не замечать деструктивных действий России, и это должно привести к вынужденному шагу по применению серьезных санкций против РФ. Такое мнение высказал руководитель центра исследования России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире на Radio NV.

У него спросили, чего ждать, поскольку президент США уже осознает, что российский диктатор Владимир Путин тянет время на переговорах о прекращении огня.

Огрызко считает, что президент США Дональд Трамп все время "играет и вашим, и нашим", потому что, несмотря на введенные санкции, приближенному к Путину Кириллу Дмитриеву позволили осуществить визит в Вашингтон.

Видео дня

"Это же явно шаг навстречу Путину. И вместе с тем, заявление - что "я покажу тебе кузькину мать" в таком традиционно российском стиле. Вот и делайте выводы, чего там больше: или этой игры на публику, или каких-то других моментов, которые на самом деле определяют политику администрации. Хотя я вам скажу, я все-таки верю в то, что в американском политическом истеблишменте растет понимание, что, как бы там ни было, но Путин продолжает играть в это свое миролюбие, очень показное, очень неискреннее, и в США это понимают", - считает Огрызко.

Также эксперт отметил, что если появляется совместная двухпартийная инициатива республиканцев и демократов по принятию резолюции с осуждением российской агрессии против Украины, то это означает, что Трампу будет нелегко в кругу собственных сторонников говорить о том, что агрессии нет. Огрызко убежден, что соответствующая резолюция будет проголосована.

Также он считает, что было бы очень важно, если бы американские законодатели приняли еще одну резолюцию, в которой бы подтвердили, что украинские оккупированные территории ни при каких обстоятельствах не будут признаны российскими.

"Это был бы важный политический шаг со стороны американцев, и он бы показал россиянам, что все их влажные надежды на то, что это навсегда и что это будет новыми российскими территориями, - мечты, которые никогда не осуществятся", - добавил Огрызко.

По его мнению, сейчас текущее развитие событий в США можно с определенным оптимизмом назвать "отрезвлением многих республиканцев относительно того, чем является Россия, кто есть Путин".

"И в таком контексте Трампу будет все труднее и труднее не замечать тех вещей, которые делает Россия. Следовательно, придется приближаться, хочет он или не хочет, к необходимости принятия очень серьезных антироссийских санкций", - убежден Огрызко.

США обсуждают введение новых санкций против РФ

По данным журналистки американского канала Fox News Джеки Гайнрих со ссылкой на осведомленные источники, Трамп разочарован тем, как Россия подходит к переговорам о прекращении огня, и поэтому, планируется агрессивное введение новых санкций против России, в том числе, против российского "теневого флота".

Также стало известно, что половина Сената США - 25 республиканцев и 25 демократов - уже представили законопроект о первичных и дополнительных санкциях против России и организаций, которые поддерживают российскую агрессию в Украине. За него собираются проголосовать, если Москва не будет участвовать в переговорах или если после любого мирного соглашения будет предпринимать попытки подорвать суверенитет Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: