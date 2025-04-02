Законопроект предусматривает первичные и дополнительные санкции против России и организаций, которые поддерживают российскую агрессию в Украине.

Половина Сената США - 25 республиканцев и 25 демократов - договорились ввести санкции против России в случае, если она откажется от добросовестных переговоров о мире. Они подготовили соответствующий законопроект, пишет Reuters.

По словам ведущих авторов законопроекта, республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блюменталя, он предусматривает первичные и дополнительные санкции против России и организаций, которые поддерживают российскую агрессию в Украине, если Москва не будет участвовать в переговорах или если после любого мирного соглашения будет предпринимать попытки подорвать суверенитет Украины.

В заявлении сенаторов говорится, что санкции против России также предусматривают повышение тарифов для стран, которые покупают российские нефть, газ, уран и другие продукты.

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"Доминирующее мнение в Сенате Соединенных Штатов заключается в том, что Россия является агрессором и что эта ужасная война и агрессия Путина (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.) должны прекратиться сейчас и быть сдержанными в будущем", - цитирует агентство их заявление.

Отмечается, сопутствующий законопроект вносят на рассмотрение и Палаты представителей, также при поддержке как республиканцев, так и демократов. Его сторонники говорят, что он будет принят подавляющим большинством в обеих палатах, если лидеры республиканцев Конгресса позволят провести голосование. Когда оно может состояться - издание не уточнило.

Санкции США против РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент США Дональд Трамп разочарован Путиным и готовит агрессивный ответ. По мнению Трампа, российский диктатор тянет время. Корреспондент американского канала Fox News Джеки Гайнрих, ссылаясь на знакомый с переговорами источник, сообщила, что администрация США планирует "агрессивное применение санкций", в том числе и против российского "теневого флота".

Перед этим президент Финляндии Александр Стубб, который встречался с Трампом, заявлял, что США сейчас находятся в процессе разработки новых санкций против России на тот случай, если кремлевский диктатор Владимир Путин откажется от прекращения огня в Украине или в случае его нарушения.

Также 1 апреля сообщалось, что в администрации президента Соединенных Штатов Америки считают, что вряд ли смогут достичь прекращения огня в Украине в ближайшие несколько месяцев и разрабатывают новые планы давления как на Российскую Федерацию, так и на Украину, поскольку срыв "миротворческих" усилий Трампа стал бы для него анафемой.

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