Сейчас в Белом доме не отреагировали на такую информацию.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена принять указ, который смягчит правила, регулирующие экспорт военной техники и может объявить об этом уже в ближайшее время. Об этом сообщили четыре источника, знакомые с обсуждениями, для Reuters.

По их словам, указ, скорее всего, будет похож на законодательство, которое предложил советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц в прошлом году, когда он был членом Палаты представителей от республиканцев.

В то же время в Белом доме не сразу ответили на запросы о комментариях.

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В Reuters отметили, что указ может увеличить продажи для крупных американских оборонных подрядчиков, таких как:

Lockheed Martin (LMT.N),

RTX Corp (RTX.N),

Boeing Co (BA.N).

"Если бы он стал законом, законопроект, поддержанный Уолтцом в 2024 году внес бы поправки в Закон США о контроле за экспортом вооружений, увеличив минимальные суммы в долларах, которые инициируют рассмотрение Конгрессом экспорта вооружений в другие страны. Они вырастут до $23 млн с $14 млн для передачи вооружений и до $83 млн с $50 млн для продажи военной техники, модернизации, обучения и других услуг", - пояснили в материале.

В то же время в Reuters добавили, что для членов НАТО, а также близких партнеров США, а именно Австралии, Израиля, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии, пороги выше. Для этих транзакций Конгресс должны сообщить за 15 дней до перевода, по сравнению с 30 днями для большинства других стран.

Что этому предшествовало

Во время своего первого срока Трамп неоднократно был недоволен тем, что члены Конгресса задерживали продажу оружия для иностранных государств из-за проблем с правами человека или других вопросов.

В частности, в 2019 году президент США разозлил многих законодателей, когда объявил чрезвычайное положение в стране из-за напряженности с Ираном. Благодаря этому Трамп смог отменить давний прецедент рассмотрения Конгрессом крупных продаж оружия и завершить продажу вооружения на сумму более 8 млрд долларов для Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании.

Тогда члены Конгресса несколько месяцев блокировали продажу военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ, ведь они были возмущены потерями среди мирного населения из-за воздушной кампании в Йемене и нарушения прав человека.

Политика Трампа - последние новости

Как писал УНИАН, в США сенатор более суток произносил речь с критикой политики Трампа. Сенатор-демократ Кори Букер начал свою речь в 19:00 в понедельник и пообещал продолжать ее до тех пор, пока будет иметь физическую возможность.

"Всего за 71 день президент Соединенных Штатов нанес столько вреда безопасности американцев, финансовой стабильности, основным основам нашей демократии. Это не нормальные времена в Америке. И они не должны рассматриваться как таковые в Сенате США", - подчеркнул политик.

В то же время издание Bloomberg писало, что новые пошлины Трампа перевернут с ног на голову мировую экономику. По словам экспертов, первые три месяца этого года американские акции показали худший результат с 2023 года, несмотря на то, что в мире наблюдался рост.

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