В МИД убеждены, что Международный уголовный суд продолжит выполнять важные функции в случае Украины, а именно привлечение российских преступников к ответственности.

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что санкции президента США Дональда Трампа против Международного уголовного суда не повлияют на поиск правосудия по делам российских военных преступлений против украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал спикер МИД Георгий Тихий.

В частности, он ответил на вопрос, обеспокоена ли Украина тем, что санкции США против МУС могут помешать шансам Украины добиться правосудия за российские военные преступления.

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"Мы видели эти новости, и знаем, что отношения Соединенных Штатов и МУС имеют долгую историю. Мне кажется, что не сейчас началось такое отношение именно Соединенных Штатов к Международному уголовному суду. Оно было и раньше. Мы убеждены, что Международный уголовный суд продолжит выполнять важные функции в кейсе Украины, а именно привлечение российских преступников к ответственности и Украина продолжает работать с МУС над тем, чтобы эти дела продвигались вперед", - отметил Тихий.

В то же время, по его мнению, "американские решения не связаны с украинским контекстом".

"И мы надеемся, что они не повлияют на возможность суда достичь справедливости и правосудия для жертв российской агрессии", - подчеркнул Тихий.

Спикер добавил, что в МИД считают МУС важным инструментом в достижении этих целей и привлечении военных преступников к ответственности.

"Мы также убеждены, что нужно больше ордеров на арест от Международного уголовного суда по делам против российских преступников, по делам против тех, кто совершает казни украинских военнопленных, занимается депортацией детей, совершает военные преступления, обстреливает гражданских людей в Украине", - подчеркнул Тихий.

Речной сказал, что впереди еще много работы, и он убежден, что эта работа будет продолжаться.

США вводят санкции против МУС - что известно

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) из-за дела суда против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Приказ будет предусматривать финансовые санкции и визовые ограничения против должностных лиц МУС (и членов их семей), которые способствовали расследованиям МУС в отношении граждан США или стран-союзников.

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