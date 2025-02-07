Также ограничения затронули и нескольких юридических и физических лиц в разных странах.

Первый пакет санкций президента США Дональда Трампа против нескольких судов, перевозящих иранскую нефть, не дотягивает до политики "максимального давления", которую обещала его администрация. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова грузоотправителей и аналитиков.

В частности ограничения были введены против нефтяного судна и двух кораблей типа "Афрамакс", которые, по данным Министерства финансов, помогали перевозить иранскую нефть в Китай. Кроме того, санкции коснулись и нескольких юридических и физических лиц в разных странах, участвовавших в торговле, которую проводил Генштаб Вооруженных сил Тегерана и его подставная компания Sepehr Energy Jahan Nama Pars, против которой введены ограничения.

"В дни, предшествовавшие инаугурации Трампа 20 января, руководители судоходных компаний и нефтетрейдеры нервничали из-за потенциального большого пакета санкций, направленного на то, чтобы нанести вред Тегерану, учитывая, насколько резко он выступал против Исламской Республики во время своего первого срока", - напомнили в материале.

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В то же время в последнее время ситуация на рынке стала спокойнее, ведь Трамп смягчил свою позицию по Ирану, подчеркнув, что хочет работать над новым ядерным соглашением, благодаря которому страна "мирно расти и процветать".

В свою очередь аналитик по вопросам судоходства в Oil Brokerage Ltd Цзюньцзе Тин заявил, что меры, которые были введены в четверг, похожие на санкции, которые вводила администрация Джо Байдена в последние годы, не имели существенного влияния на экспорт нефти из Ирана.

"Это предупредительный выстрел", - считает аналитик.

По информации Bloomberg, в тройку судов, попавших под санкции, вошли 21-летний танкер Aframax, который ходит под флагом Панамы.

"В 2024 году он принял более 700 000 баррелей иранской нефти с танкера, принадлежащего Тегерану, в водах возле Сингапура, которые, как известно, являются местом передачи нефти с судна на судно. Судно также использовалось для переправки баррелей из российского тихоокеанского порта Козьмино. В прошлом месяце на флот, вовлеченный в эту торговлю, были наложены жесткие санкции", - напомнили в издании.

Двумя другими танкерами оказались Gioiosa под панамским флагом и Star Forest под гонконгским флагом.

Санкции США - последние новости

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что президент США удвоит санкции против России, чтобы закончить войну. Он подчеркнул, что санкции, применяемые против России, "всего лишь на троечку" по шкале от 1 до 10 по тому, насколько болезненным может быть экономическое давление.

В то же время издание NBC News писало, что Трамп введет санкции против Международного уголовного суда. В частности, приказ будет предусматривать финансовые санкции и визовые ограничения против должностных лиц МУС (и членов их семей), которые способствовали расследованиям МУС в отношении граждан США или стран-союзников.

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