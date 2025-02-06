Американский президент возмущен ордером на арест именно израильского премьера.

В ближайшие часы президент США Дональд Трамп подпишет указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС), который преследует военных преступников из разных стран мира. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информационный бюллетень, подтверждающий этот приказ.

Приказ будет предусматривать финансовые санкции и визовые ограничения против должностных лиц МУС (и членов их семей), которые способствовали расследованиям МУС в отношении граждан США или стран-союзников.

В ноябре прошлого года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта и нескольких лидеров ХАМАС одновременно. В приказе администрации Трампа утверждается, что это создало "позорную моральную эквивалентность".

Видео дня

Тогда суд заявлял, что Нетаньяху и Галлант, вероятно, использовали "голод как метод ведения войны", ограничивая поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и намеренно нацеливаясь на гражданских лиц в Газе. Это решение МУС тогда раскритиковали не только в Израиле, но и в США - причем представители обеих основных партий.

Подписание этого указа, вероятно, приурочено к визиту Нетаньяху в Вашингтон, предполагают в NBC News.

"МКС был разработан как суд последней инстанции. И Соединенные Штаты, и Израиль имеют надежную судебную систему и никогда не должны подпадать под юрисдикцию МУС", - говорится в проекте указа Трампа.

Справка УНИАН. Международный уголовный суд - это постоянный судебный орган, созданный международным сообществом для преследования лиц, ответственных за тяжкие преступления. В частности суд рассматривает дела о геноциде, военных преступлениях, преступлениях против человечности и преступлениях агрессии.

Далеко не все страны признают его юрисдикцию. Например, США, Россия, Китай, Израиль никогда не признавали его юрисдикцию. Кроме того, МУС не имеет собственных силовых инструментов принуждения, поэтому в вопросах розыска, задержания военных преступников и непосредственного исполнения наказаний организация полагается на государства, подписавшие Римский статут.

Ордера на арест, выписанные МУС

Как писал УНИАН, за последнее время МУС объявил в розыск и выдал ордера на арест нескольких политических лидеров высокого уровня. Так, в марте 2023 года суд объявил в розыск российского диктатора Владимира Путина за преступление массовой депортации и похищений украинских детей с оккупированных территорий.

В ноябре 2024 года МУС выдал такие же ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта и нескольких лидеров ХАМАС. Всех подозревают в организации военных преступлений во время боев в секторе Газа.

Вас также могут заинтересовать новости: