По данным Forbes, швейцарские банки заблокировали на счетах Вексельберга более миллиарда долларов.

Российскиий олигарх, владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг проиграл суд по заморозке своих активов в швейцарском банке Julius Baer. Учреждение заморозоило счета Вексельберга в связи с санкциями США.

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Об этом сообщает «РБК», ссылаясь на немецкую газету Tages-Anzeiger. Формально иск к банку подала зарегистрированная на Кипре холдинговая компания Lamesa (одним из бенефициаров которой является Вексельберг). Компания требовала от Julius Baer доступ к номинированным в долларах США ценным бумагам, находящимся на банковском счету и заблокированным в связи с ограничениями Вашингтона от апреля 2018 года.

Истец считал заморозку счетов необоснованной, поскольку Lamesa Holding не находится в санкционных списках. Но суд Цюриха 16 ноября отклонил иск Lamesa — судья приравнял холдинговую компанию к Вексельбергу и признал законность санкций. Суд признал правомерность блокировки счетов компании, отказа от транзакций и выплат дивидендов по ценным бумагам.

В постановлении суда говорится, что если Julius Baer проигнорирует санкции США, то банку грозят крупные штрафы.

По информации СМИ, Вексельберг намерен обжаловать решение суда в течение 30 дней. Утверждается, что доступ к хранящимся в Julius Baer активам бизнесмену необходим для выплаты кредита в 160 млн долларов.

Отмечается, что по данным Forbes, после введения новых санкций США против Вексельберга швейцарские банки заблокировали на его счетах более миллиарда долларов. При этом издание оценивает состояние Вексельберга в $10,5 млрд, он занял 12-е место в рейтинге богатейших бизнесменов РФ в 2020 году.

Санкции «Кремлевского доклада»

В начале 2018 года Мифин США представил так называемый «кремлевский доклад» - список приближенных к президенту России Владимиру Путину, в отношении которых могут быть введены санкции.

В документ вошли 210 человек. В их числе все члены правительства России, сотрудники администрации Путина, «другие высокопоставленные политические лидеры» и олигархи.

В апреле 2018 года США ввели санкции против 24 российских олигархов и чиновников из «кремлевского списка»

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, глава совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета совета Федерации РФ Константин Косачев, председатель правления и заместитель председателя совета директоров ОАО "Газпром" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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Автор: Дмитрий Захаров