В МИД РФ пригрозили дальнейшими мерами "в случае продления Евросоюзом конфронтационной линии".

Россия расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ.

Как утверждается в заявлении МИД РФ, в ЕС якобы игнорируют их предложения "вести предметный диалог на основе фактов и по-прежнему выбирают язык санкций".

"В ответ на действия Европейского союза российской стороной принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Число фигурантов российского списка доведено до паритетного с имеющимся списком Евросоюза" - говорится в заявлении.

Также в МИД РФ пригрозили дальнейшими мерами "в случае продления Евросоюзом конфронтационной линии".

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Санкции России и ЕС

Европейский союз после аннексии Крыма в 2014 году и начала боевых действий на Донбассе ввел и каждый раз продолжает санкции, связанные с нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Хотя в Брюсселе есть политические силы и лидеры, которые лоббируют снятие ограничений с Кремля из-за его агрессии против Украины.

В сентябре этого года Евросоюз официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций РФ, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

В начале сентября власти России расширили список украинцев, в отношении которых вводятся санкции. Всего в список был внесен 41 человек, в том числе экс-президент Украины Петр Порошенко, нардеп и солист "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и другие.

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Автор: Александр Топчий