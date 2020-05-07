Глава МИД Польши подтвердил необходимость сохранения санкций Евросоюза против России

Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Польши Яцек Чапутович рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему саммиту «Восточного партнерства» и взаимодействие в рамках повестки дня Украина - ЕС.

Министр иностранных дел Республики Польша Яцек Чапутович подтвердил необходимость сохранения санкций Европейского Союза против Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с польским коллегой.

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В частности, министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также усилия обеих стран по противодействию пандемии коронавируса.

Стороны уделили особое внимание подготовке к предстоящему саммиту «Восточного партнерства» и взаимодействию в рамках повестки дня Украина - ЕС.

Чапутович заверил в неизменной поддержке Польшей европейского и евроатлантического выбора Украины, подтвердил необходимость сохранения санкций ЕС против России.

Руководители внешнеполитических ведомств согласовали график дипломатических контактов на ближайшую перспективу.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что Россия готова ответить взаимностью в случае отмены Европейским Союзом санкций.