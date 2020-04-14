Россия готова ответить взаимностью в случае отмены Евросоюзом санкций - Лавров

Министр иностранных дел РФ заявляет, что Россия не намерена "просить" об этом.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что Рф готова ответить взаимностью в случае отмены Европейским Союзом санкций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил журналистам на видеоконференции.

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"Мы про санкции не раз говорили, что это тема, которую мы не будем обсуждать. Если ЕС поймет, что этот метод исчерпал себя, и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, конечно, мы будем готовы ответить взаимностью", - сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что Россия не намерена "просить" об этом. "В ситуации, когда наши партнеры подвели, отказались от своих обязательств по многим вопросам, мы сейчас встали на путь, который должен обеспечить нам опору на собственные силы, при всех новых возможных поворотах в настроениях наших западных коллег", - отметил Лавров и заверил, что "это не будет означать изоляцию", поскольку РФ готова к диалогу с западными коллегами.

Как заявил Лавров, Россия "после того, как повел себя Запад, должна застраховать себя от повторения подобных эксцессов".

"Что касается событий 2014 года в Украине: мы должны обижаться на Запад, который в лице Германии, Франции и Польши, да и США, лоббировали ту сделку, которую подписал тогдашний президент Янукович с оппозицией (документ был подписан 21 февраля 2014 года, 20 февраля 2014 РФ начала операцию по захвату Крыма – УНИАН)", - сказал Лавров.

По его словам, Россия не будет в отношениях с Евросоюзом ставить задачу отмены санкций любой ценой.