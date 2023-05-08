Это уже будет 11 пакет ограничений от Европейского союза.

Новый пакет санкций Европейского союза направлен на пресечение обхода Российской Федерацией уже имеющихся ограничений. Решение принято, чтобы окончательно отрезать оборонный комплекс РФ от технологий.

"Цель состоит в том, чтобы помешать России и ее военно-промышленному комплексу найти способ получить доступ к товарам, запрещенным для них (предыдущими санкциями – УНИАН)", - цитирует главу пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера издание CNN.

В воскресенье, 7 мая, Financial Times сообщила, что в новом пакете санкций ЕС, находящемся на рассмотрении, перечислены семь китайских компаний, обвиняемых в продаже в Россию оборудования, которое может быть использовано в оружии. Санкционный список должен быть единодушно одобрен 27 государствами-членами, прежде чем его можно будет ввести в действие.

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Новый пакет санкций ЕС - последние новости

4 апреля президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указали на необходимость ввести 11-ый пакет санкций против России.

8 мая стало известно, что Европейская комиссия передала 27 странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против Российской Федерации.

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