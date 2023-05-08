Новый пакет санкций Европейского союза направлен на пресечение обхода Российской Федерацией уже имеющихся ограничений. Решение принято, чтобы окончательно отрезать оборонный комплекс РФ от технологий.
"Цель состоит в том, чтобы помешать России и ее военно-промышленному комплексу найти способ получить доступ к товарам, запрещенным для них (предыдущими санкциями – УНИАН)", - цитирует главу пресс-службы Еврокомиссии Эрика Мамера издание CNN.
В воскресенье, 7 мая, Financial Times сообщила, что в новом пакете санкций ЕС, находящемся на рассмотрении, перечислены семь китайских компаний, обвиняемых в продаже в Россию оборудования, которое может быть использовано в оружии. Санкционный список должен быть единодушно одобрен 27 государствами-членами, прежде чем его можно будет ввести в действие.
Новый пакет санкций ЕС - последние новости
4 апреля президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указали на необходимость ввести 11-ый пакет санкций против России.
8 мая стало известно, что Европейская комиссия передала 27 странам-членам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против Российской Федерации.