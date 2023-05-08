В частности, внимание сосредотачивается на эффективности воплощения тех санкций, которые уже были введены ранее, на избежании обхода этих санкций и на вопросах экспорта-импорта товаров в РФ.

Европейская комиссия передала 27 странам-членам Евросоюза предложения по утверждению 11-го пакета санкций против Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил представитель Европейской комиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе. "Я могу подтвердить для вас, что предложение Европейской комиссии насчет 11-го пакета санкций было направлено странам-членам. Это произошло в пятницу", - сказал Мамер.

По его словам, Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (COREPER II) уже в эту среду - 10 мая, проведет первое обсуждение предложений Еврокомиссии.

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"Этот пакет будет сосредотачиваться на воплощении санкций (речь идет о ранее введенных ограничительных мерах - УНИАН), на их эффективности, и на том, как мы сможем избежать обхода санкций. Пакет будет сосредоточиваться на экспорте в Россию... Мы хотим обеспечить, чтобы Россия не получала от других стран (запрещенный - УНИАН) импорт", - добавил спикер Еврокомиссии.

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, в Украине в новом пакете санкций ожидают "сюрпризы для пропагандистов россиян, а также их экономики".

Санкции против России - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 25 февраля Евросоюз одобрил 10-й пакет санкций против России. В этом пакете есть новые санкции против предприятий военной промышленности и финансового сектора и против пропагандистов РФ.

В частности, предусмотрены новые значительные ограничения на импорт/экспорт и запрет российских пропагандистских СМИ.

Ограничительные меры введены против 121 физического и юридического лица. Санкции направлены, в частности, на тех, кто ответственен за депортацию и принудительное усыновление по меньшей мере шести тысяч украинских детей.

В марте Министерство иностранных дел Украины заявило, что в 10 санкционный пакет не вошел ряд других элементов, на которых настаивала Украина: ядерная энергетика, в частности, дальнейшее ограничение деятельности корпорации "Росатом", причастной к оккупации Запорожской атомной станции, IТ-технологии, продажа бриллиантов, морская логистика. Кроме того, Россия до сих пор имеет доступ к огромным финансовым и технологическим ресурсам, что позволяет ей направлять сотни миллионов долларов на убийство гражданского населения и уничтожение инфраструктуры в Украине.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметили необходимость подготовки 11-го пакета санкций против Российской Федерации.

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