Под санкции попали руководители высшего звена "Росатома", руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и других представителей российской элиты.

МИД Великобритании объявил о новом пакете санкций против России. Новые ограничения включают, в том числе, запрет на экспорт всех предметов, которые Россия использовала на поле боя до настоящего времени.

Среди сотен товаров - авиационные детали, радиоаппаратура и электронные компоненты, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в том числе при производстве БПЛА, говорится на сайте министерства.

Наряду с запретом на экспорт продукции, которая использовалась Россией на поле боя, Великобритания также запретит импорт 140 товаров, включая изделия из железа и стали, переработанные в третьих странах.

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Под санкции попали руководители высшего звена "Росатома", руководители двух крупнейших российских оборонных компаний, четырех банков и других представителей российской элиты.

Новые санкции Британии коснулись:

физических и юридических лиц, связанных, в том числе с "Ростехом" и "Алмаз-Антеем"; 6 компаний РФ, занимающихся производством или ремонтом военной техники для ВС РФ, включая авиацию и флот;

5 высокопоставленных иранских руководителей Qods Aviation Industry - компании, производящей беспилотники, используемые против Украины;

гендиректора "Северного потока - 2" Маттиаса Варнига, матери любовницы Путина Любви Кабаевой, бывшего охранника Путина Алексея Дюмина; сына бывшего вице-премьера Алексея Козака; 20 руководителей "Газпрома" и "Аэрофлота", в том числе председателя "Газпрома" Виктора Зубкова и двух действующих российских министров.

Десятый пакет санкций ЕС против России - что известно

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против РФ. В нем предлагается ввести новые запреты на экспорт в Россию из ЕС критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 млрд евро.

На встрече послов стран Евросоюза 22 февраля не было принято решение о десятый пакет санкций против России.

По состоянию на 23 феврля 2023 года страны ЕС провалили один из пунктов десятого пакета санкций против РФ. Более десяти стран ЕС выступили против введения штрафов за невыполнение обязательств по отчетности о месторасположении российских активов.

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