США работают над организацией крупнейшего обмена пленными за все время войны, - Кушнер

Вашингтон воодушевлен достигнутым прогрессом, однак, серьезные разногласия сохраняются.

Украина и РФ договорились расширить формат будущих переговоров, включив в них европейские страны. Также США работают над проведением "крупнейшего обмена пленными" с начала войны.

Такое заявление сделал спецпредставитель США Джаред Кушнер. Таким образом, кавк отметил Reuters, он подтвердил заявление украинского президента Владимира Зеленского, который приветствовал участие Европы в следующем раунде мирных переговоров.

"Мы работаем над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за все время войны; это позволит тысячам людей вернуться к своим семьям", - написал Кушнер в X, не вдаваясь в подробности готовящейся сделки.

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Помимо этого, по словам Кушнера, расширение состава участников переговоров за счет Европы позволит обсудить "более широкие вопросы послевоенной европейской безопасности наряду с территориальными спорами между Украиной и Россией".

Он отметил, что Вашингтон воодушевлен достигнутым прогрессом, однако добавил, что серьезные разногласия сохраняются.

Кушнер о гарантиях безопасности

В своем заявлении Кушнер отметил, что для окончательного прекращения войны нужны надежные гарантии безопасности и "взаимные" обязательства по деэскалации, которые позволят снизить риск возникновения войны в будущем.

Мирные переговоры по Украине

Как сообщал УНИАН, Зеленский, комментируя итоги встречи с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, подчеркнул важность возобновления переговорного процесса.

Ранее Уиткофф сообщил, что российский диктатор Владимир Путин согласился на участие европейских государств в следующем раунде переговоров.

Вчера Кушнер и Уиткофф посетили Москву для встречи с Путиным, а также побывали в Дублине, где встретились с Зеленским.

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