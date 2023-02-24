Это уже десятый пакет санкций ЕС в отношении России с начала широкомасштабного вторжения.

Послы Европейского Союза согласовать новый десятый пакет санкций против России.

"Наконец (!) договоренности о новом пакете санкций ЕС в отношении России. 10-й с начала вторжения в Украину ровно год назад", - сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

Также об этом этом сообщили представительство Швеции в Евросоюзе.

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"Совместными усилиями государства-члены ЕС ввели самые мощные и широкие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС остается единым целым с Украиной и украинским народом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнули в шведском председательстве в ЕС.

В новый пакет, как уточняется, войдут более жёсткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий и адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц.

Санкции против России - детали

15 февраля 2023 года Еврокомиссия официально представила 10-й пакет санкций против РФ. В нем предлагается ввести новые запреты на экспорт в Россию из ЕС критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 млрд евро.

В Швеции заявили, что десятый пакет санкций будет мощным и сбалансированным.

Кроме этого были открыты первые подробности очередного, юбилейного пакета санкций.

На встрече послов стран Евросоюза 22 февраля не было принято решение о десятом пакете санкций против России. Также Страны ЕС провалили один из пунктов десятого пакета санкций против РФ.

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