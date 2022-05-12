Карл Неххамер заявил, что Вена должна подготовиться к прямому вмешательству.

Австрийские власти выдвинули Российской Федерации "газовый ультиматум". Вена пригрозила забрать у "Газпрома" хранилища в Зальцбурге.

Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью газете Kronen Zeitung.

"Если российский "Газпром" не заполнит наши самые большие хранилища газа (Haidach в Зальцбурге - УНИАН), то мы у него их заберем для других поставщиков", - заявил политик.

По его словам, Австрия должна подготовиться к прямому вмешательству там, где это нужно, хотя он и не сторонник национализации.

Стоит отметить, что подземное газовое хранилище Haidach находится в Зальцбурге на месте истощенного месторождения. Оно может вмесить 2,4 миллиарда кубических метров газа и на данный момент принадлежит российскому "Газпрому", но пустует.

Как ранее сообщал УНИАН, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия пока не может отказаться от российского газа это произойдет, вероятно, через несколько лет.

Вместе с тем президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал к быстрому уменьшению зависимости от российского газа.

27 апреля Вена отказалась платить России рублями за газ, как того требовали в Кремле из-за санкций и запрета поставлять евро и доллары в РФ.

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