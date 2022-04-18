Австрия на 80% зависит от импорта газа из России.

Австрия пока не может отказаться от российского газа, это произойдет, вероятно, через несколько лет.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире программы "Встреча с прессой" на канале NBC, сообщает Bloomberg.

"Это невозможно сегодня, завтра", - сказал Нехаммер, очерчивая перспективы отказа от российского газа. Он добавил, что, вероятно, это произойдет через несколько лет.

Также канцлер Австрии напомнил, что страна на 80% зависит от импорта газа из России.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля Карл Нехаммер встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле в связи с агрессией России против Украины.

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