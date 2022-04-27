Австрия вернула свое посольство в Киев в качестве сигнала солидарности с Украиной, которая борется с российскими захватчиками.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австрии.
Австрийские дипломаты приехали в столицу еще на прошлой неделе.
"Мы солидарны с народом Украины, который подвергся беспрецедентной вооруженной агрессии со стороны РФ. Для важного сигнала нашей непоколебимой солидарности, представители нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе", - сообщил МИД Австрии.
Напомним, что иностранные дипмиссии возвращаются в Украину после вынужденной эвакуации. Недавно в Украине приехали американские дипломаты. Сейчас они регулярно будут ездить во Львов.