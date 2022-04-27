Австрийские дипломаты, которых эвакуировали из-за войны в Украине, вернулись в Киев на прошлой неделе.

Австрия вернула свое посольство в Киев в качестве сигнала солидарности с Украиной, которая борется с российскими захватчиками.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Австрии.

Австрийские дипломаты приехали в столицу еще на прошлой неделе.

"Мы солидарны с народом Украины, который подвергся беспрецедентной вооруженной агрессии со стороны РФ. Для важного сигнала нашей непоколебимой солидарности, представители нашего посольства вернулись в Киев на прошлой неделе", - сообщил МИД Австрии.

Напомним, что иностранные дипмиссии возвращаются в Украину после вынужденной эвакуации. Недавно в Украине приехали американские дипломаты. Сейчас они регулярно будут ездить во Львов.

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