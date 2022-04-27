Ранее росСМИ опубликовали сообщение, согласно которому Австрия согласилась платить за газ рублями.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал фейком российской пропаганды сообщение о согласии Вены платить за российский газ рублями.

Об этом он написал в Twitter.

"До того, как здесь будут распространяться фейковые новости российской пропаганды. Конечно, OMV продолжит оплачивать поставки газа из России в евро. Австрия строго придерживается совместно согласованных санкций ЕС", - написал Карл Негаммер.

Отмечается, что Австрия все еще рассчитывается за газ в евро на счет у "Газпромбанка". Там эта сумма затем конвертируется Россией в рубли, сообщили в офис австрийского канцлера.

Ранее 27 апреля российские СМИ опубликовали сообщение, согласно которому Австрия согласилась платить за газ рублями.

Отметим, Австрия на 80% зависит от импорта газа из России.

Напомним, накануне РФ прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. "Газпром" объяснил это отказом государств принимать условия оплаты в рублях.

Ранее Нехаммер заявлял, что Австрия пока не может отказаться от российского газа это произойдет, вероятно, через несколько лет.

Вместе с тем президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал к быстрому уменьшению зависимости от российского газа.

ЕС назвал недопустимой остановку поставок газа в Польшу и Болгарию и готовит ответ.

Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сейчас государства-члены Европейского Союза не имеют согласия относительно полного эмбарго или повышение пошлин на импорт российской нефти и газа.

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