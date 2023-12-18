Также принято решение, которое упростит въезд в ЕС граждан стран-членов блока, постоянно проживающих в России.

Совет Европейского Союза решил ввести некоторые исключения из ограничений на ввоз предметов личного пользования для лиц, которые въезжают на территорию ЕС из России.

Как отмечается в заявлении Совета ЕС, исключение сделано для "предметов личного пользования, таких как предметы личной гигиены, или одежда, которую носят путешественники или которая содержится в их багаже, а также для автомобилей, которые имеют дипломатические номерные знаки для въезда в ЕС".

Кроме того, для того, чтобы облегчить въезд в Союз граждан ЕС, проживающих в России, страны-члены теперь могут разрешать въезд таких лиц на их автомобилях при условии, что они не продаются, и используются исключительно в личных целях.

Видео дня

Новые санкции ЕС против России

Как сообщал УНИАН, сегодня Европейский Союз окончательно принял 12-й пакет санкций против России, который направлен на ограничение ее военного потенциала и экономических возможностей.

В частности введено больше санкций против физических лиц, впервые появился запрет на импорт российских алмазов и предусмотрены дополнительные механизмы, которые препятствуют обходу уже действующих ограничений цены на российскую нефть.

Вас также могут заинтересовать новости: