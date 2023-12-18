Введено больше санкций против физических лиц, запрет на российские алмазы и невозможен обход ограничений цен на российскую нефть.

Европейский Союз принял 12-й пакет санкций против России, который направлен на ограничение ее военного потенциала и экономических возможностей, сообщает Совет ЕС.

"В этом 12-м пакете мы предлагаем мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину. Наше послание понятно: мы остаемся непоколебимыми в нашей приверженности Украине и будем продолжать поддерживать ее борьбу за свободу и суверенитет", - заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Запрет на российские алмазы

ЕС вводит запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Этот запрет распространяется на алмазы, происходящие из России, алмазы, экспортируемые из России, алмазы, проходящие транзитом через Россию, и российские алмазы, обработанные в третьих странах.

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Прямой запрет распространяется на нетехнические природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024 года. Введение косвенных запретов на импорт алмазов, выходящих из России, будет поэтапно вводиться с 1 марта 2024 года по 1 сентября 2024 года.

Санкции на сектор обороны

ЕС запретил реэкспорт в Россию чувствительных товаров и технологий, используемых в российских военных системах. Это касается, в частности, авиационных товаров и оружия.

Кроме того, ЕС добавил в перечень санкций 29 новых субъектов, которые непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России.

"Некоторые из этих 29 организаций принадлежат к третьим странам, участвующим в обходе торговых ограничений, или являются российскими организациями, участвующими в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России", – сообщил Совет ЕС.

ЕС также расширил список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. К ним относятся, в частности, химические вещества, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), станки и детали для машин.

Товарные ограничения

Также ЕС ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, которые приносят особый доход и тем самым позволяют продолжать агрессивную войну против Украины, таких как чугун, медная и алюминиевая проволока, фольга, трубы и трубки на общую сумму 2,2 млрд евро в час.

Кроме того, вводится новый запрет на импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом.

Усиление контроля и предотвращение обхода санкций против России

Расширяется запрет на транзит боевых товаров через территорию России. Это относится ко всем боевым товарам, независимо от их конечного назначения.

В целях дальнейшего ограничения обхода санкций, сегодняшнее решение включает запрет российским гражданам владеть, контролировать или занимать какие-либо должности в органах управления юридических лиц, организаций или органов, которые предоставляют услуги кошельков, счетов или хранения криптовалютных активов российским лицам и резидентам.

Кроме того, существующий запрет на предоставление услуг будет расширен, чтобы также включать предоставление программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного проектирования и производства.

Наконец, ЕС устанавливает требования к уведомлению для перевода средств за пределы ЕС любой организацией, основанной в ЕС, которая принадлежит или контролируется организацией, основанной в России, или российским гражданином или физическим лицом, проживающим в России.

Соблюдение ограничения цен на российскую нефть

Совет ЕС принял более жесткие правила, чтобы поддержать внедрение лимита цены на российскую нефть.

Усиленный механизм обмена информацией позволит лучше идентифицировать суда и организации, совершающие обманчивые действия. Например, такие действия могут включать перевозку с судна на судно, используемое для сокрытия происхождения или назначения груза, и манипуляции AIS при транспортировке российской сырой нефти и нефтепродуктов.

Внедряются правила уведомлений о продаже танкеров любой третьей стране. Эта мера направлена на прозрачность продаж танкеров, которые могут использоваться для обхода запрета на покупку российской нефти, нефтепродуктов или ограничения цен на нефть российского происхождения.

Индивидуальные санкции

Более 140 дополнительных физических и юридических лиц подлежат замораживанию активов.

Это охватывает субъектов российской военной и оборонной промышленности, включая компании военной промышленности и частные военные компании. Сюда также входят субъекты ИТ-сектора, а также другие важные субъекты экономики.

Меры также направлены против тех, кто организовал так называемые "выборы" на территориях Украины, которые временно оккупировала Россия, и лиц, ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также лиц, распространяющих дезинформацию/ пропаганда в поддержку захватнической войны России против Украины.

Новый пакет санкций: что известно

13 ноября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что работа над 12-м пакетом санкций против России завершается. Ограничительные меры против России будут как персональными, так и экономическими и секторальными.

Высокий представитель ЕС уточнил, что будет, в частности, введено больше санкций против физических лиц, применены новые запреты на российский экспорт, и среди прочего – запрет на российские алмазы, ужесточение верхнего предела цен на нефть для уменьшения прибылей России, а также будут введены новые меры против обхода ранее введенных санкций.

15 ноября стало известно, что главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза согласовали 12-й пакет санкций против Российской Федерации.

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