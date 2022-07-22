На Западе большинство в 63% против санкций.

Большинство немцев поддерживают санкции против России, даже если это приводит к негативным последствиям.

Об этом свидетельствуют данные немецкого телешоу ARD "Morgenmagazin", пишет Spiegel.

Так, 58% немцев поддерживают санкции против России, несмотря на возможные проблемы с энергоснабжением и экономические риски. 33% не поддерживают.

На Западе большинство в 63% против санкций, несмотря на возможные негативные последствия.

В Восточной Германии 51% отвергает идею о том, что санкции приводят к проблемам в сфере энергетики и снижению объемов производства.

Как писал УНИАН, результаты июльского опроса института Insa показали, что около 47% немцев считают, что санкции вредят больше Германии, чем стране-агрессору России, а 36% считают, что ущерб от санкций примерно одинаковый.

А опрос телеканала ZDF показал, что большинство немцев хотят продолжать поддержку Украину в борьбе против России, даже если это означает платить больше за энергию. Около 70% опрошенных поддержали усилия Германии. При этом количество людей, которые хотели бы усиления поддержки Украины, за последнее время сократилось - с 44% до 35%.

Вас также могут заинтересовать новости: