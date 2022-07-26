Совет ЕС решил продлить санкции на шесть месяцев, до 31 января 2023 года.

Совет ЕС решил продлить на шесть месяцев санкции против России за действия, направленные на дестабилизацию Украины.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

"Совет ЕС сегодня решил продлить на шесть месяцев, до 31 января 2023 года, ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в настоящее время эти санкции состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничения на финансы, энергетику, технологии и товары двойного использования, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Как сообщалось, впервые секторальные экономические санкции против россии были введены Евросоюзом 31 июля 2014 года в ответ на действия РФ, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине. Они были усилены в сентябре 2014 года и в марте 2015 года.

Эти меры включают ограничение доступа российских банков и компаний на рынки капиталов ЕС, запрещают финансовую помощь российским финансовым институтам. Санкции также запрещают прямые и косвенные импорт, экспорт или передача всех оборонных материалов, устанавливают запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. Санкции также ограничивают доступ РФ к определенным чувствительным технологиям, которые могут использоваться в энергетическом секторе, в частности, в разведке нефти и ее добычи.

Помимо экономических санкций ЕС применяет против России другие ограничительные меры, в частности, в ответ на попытку аннексии Крыма и Севастополя, а также за умышленную дестабилизацию Украины, что включает дипломатические меры, индивидуальные санкции, включая запрет на поездки и замораживание счетов, а также целенаправленные экономические меры, применяемые против экономических субъектов в Крыму и Севастополе.

Как сообщал УНИАН, 20 июля послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов "Сбербанка".

Также он предусматривает включение в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против РФ.

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