России понадобится найти дополнительные средства, которые не предусмотрены в бюджете.

Россия столкнулась с серьёзными проблемы при выполнении государственного военного заказа. Введенные против РФ санкции провоцируют инфляцию, которая "съедает" деньги, выделенные на производство оружия. А дополнительные средства в бюджете не предусмотрены.

Соответствующей информацией поделилось Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице на Facebook. Данные были получены из доклада властей Российской Федерации касательно основных проблем в процессе выполнения государственного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В тексте документа сказано, что инфляция, которая возникла из-за санкций, сильно мешает производству оружия. Чтобы избежать повышения цен, зафиксированных в госзаказе, власти РФ разрешили заключать контракты с единственным поставщиком. Однако результат такого решения оказался предсказуем — стоимость выполнения работ все равно возросла из-за весомого подорожания материалов и комплектующих. Минобороны РФ продолжает настаивать на фиксации цены, из-за чего "единственный исполнитель" несет убытки.

По состоянию на начало апреля исполнение госзаказа МО РФ под большим вопросом из-за нехватки средств и несогласованности действий между правительством и производителями. В ГУР подчеркивают, что это последствие санкций против России и, в частности, ее военно-промышленного комплекса.

Напомним, еще с середины марта в РФ начался круглосуточный выпуск ракет и боеприпасов. Однако вышеописанные проблемы должны обязательно повлиять на производство.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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