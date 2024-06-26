Решение о санкциях в отношении Пумпянского будет аннулировано, а Совету Евросоюза приказано оплатить расходы, понесенные бизнесменом.

Европейский суд удовлетворил иск российского миллиардера Дмитрия Пумпянского об исключении его из санкционных списков ЕС, пишет Reuters.

Как пишет издание, Пумпянский был впервые включен в список в марте 2022 года, когда он был председателем совета директоров мирового производителя стальных труб ТМК и президентом и членом совета директоров российского инвестиционного банка "Синара".

Утверждалось, что "обе компании поддерживают и получают выгоду от сотрудничества с властями Российской Федерации и государственными предприятиями, включая российские железные дороги, "Газпром" и "Роснефть", которые приносят Москве значительные доходы.

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Однако теперь в своем решении суд заявил, что Совет ЕС не смог обосновать значимость Пумпянского в России после того, как он покинул две свои ключевые должности.

"(Пумпянский) утверждает, что, поскольку он продал свои акции ТМК и Группы Синара в марте 2022 года, он в настоящее время является всего лишь частным лицом и больше не участвует в какой-либо предпринимательской деятельности в России или за рубежом, в результате чего он не может быть классифицирован как "ведущий предприниматель" в соответствии с указанным критерием", - говорится в решении суда.

Решение о санкциях в отношении Пумпянского будет аннулировано, а Совету Евросоюза приказано оплатить расходы, понесенные бизнесменом. Это решение также касается жены Пумпянского, Галины, исключенной из черного списка ЕС.

Дмитрий Пумпянский - что известно

Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, являющегося поставщиком "Газпрома". Он подвергся санкциям со стороны Великобритании, ЕС и США после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Великобритания заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из "ближайших к Путину" олигархов.

В сентябре 2023 года суд ЕС отказался снять санкции с олигарха, заявив, что хотя Пумпянский не принимал непосредственного участия в военном наступлении на Украину, он задействован в секторах экономики, которые представляют значительный источник доходов для правительства РФ.

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